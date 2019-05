Mitja Gaspari: Ravna ECB podobno kot jugoslovanska narodna banka?

Primerjati denarno politiko nekdanje jugoslovanske centralne banke (NBJ) z denarno politiko ECB se zdi na prvi pogled popolnoma brez smisla. Delovanja centralne banke v socialističnem sistemu namreč ni mogoče vzporejati z delovanjem centralne banke v razvitem kapitalističnem tržnem okolju, s kapitalskim trgom in distribucijsko vlogo tržnih obrestnih mer. Denarna politika ECB uporablja instrument obrestne mere in medbančni denarni trg za distribucijo potrebne likvidnosti med bankami, ki vodijo avtonomno kreditno politiko do nefinančnega sektorja, podjetij, prebivalstva in države. Država se v odnosu do ECB pojavlja samo posredno prek trga državnih dolgov (obveznic) in nima pravice neposredne monetizacije (prodaje) svojega dolga za denar ECB.