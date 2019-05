Mislim svoje mesto: Pešcona v izginjanju

Septembra bo minilo šest let, odkar je Slovenska cesta v Ljubljani postala območje tako imenovanega deljenega prostora, koncepta, ki daje prednost ljudem, pa naj bodo pešci, kolesarji ali uporabniki javnega transporta, izganja pa avtomobile. Po šestih letih je mogoče reči, da je sproščena Slovenska cesta dejansko zaokrožila peš cono prenovljene Stare Ljubljane in jo hkrati razprla na Ajdovščino, Argentinski park in Cankarjevo ulico. Zdelo se je, da smo dobili nekaj dobrega in trajnega. A zdaj je že jasno, da to ne drži.