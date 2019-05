Washington Post poroča, da je najbolj živahno na območju Logan ter Thomas Circla, ki je dobilo ulično ime »rezilo«. Tam so lani izvršili 110 aretacij, povezanih s prostitucijo, od tega 62 na območju ene mestne ulice.

FBI je aprila aretiral tri zvodnike in opozarja, da pri tem ne gre le za prostitucijo, ampak tudi za trgovino z mamili in orožjem. Zvodniki delajo z ženskami kot z živino. Svoje prostitutke tetovirajo z logotipi, jim odredijo, da morajo na dan prinesti najmanj 1000 dolarjev, sicer jih čaka kazen. Kaznovane so tudi, če jih aretirajo ali zamujajo na delo.

FBI je prišel do uporabnih informacij s pomočjo agentk, ki so se predstavljale kot nadobudne prostitutke iz različnih delov ZDA z željo po vstopu na trg prestolnice. Mlajše kot so, bolj so iskane in aretirani zvodniki niso imeli pomislekov pred izkoriščanjem mladoletnic.

Eden od aretiranih je agentki razložil, da se začne na ulici, kjer se prostitutke sprehajajo v tangicah in kopalkah, delo pa opravijo v avtomobilih, hotelskih sobah ali zakotnih ulicah. Washington Post poroča, da je delo na ulici težko, saj je cena za storitev nizka, od 40 do 100 dolarjev, odvisno od pogajanj.

Uspešna prostitutka potem napreduje v striptiz klube, na koncu pa lahko zadene »dobitek na lotu« z bogatim moškim, ki jo vzdržuje za stalno. Pot je tudi obratna in »neproduktivna« prostitutka lahko pade nazaj na ulico.

Skupine za pravice žensk hvalijo delo policije, ki je z leti spremenila svoj pristop. Prej so se proti prostituciji borili predvsem z aretacijami žensk, sedaj pa FBI na primer lovi zvodnike, washingtonska policija pa se osredotoča na stranke.