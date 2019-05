Bolj kot ne je znan zaradi svojega značilnega hihitajočega se, rahlo piskajočega smeha. Mumbly, simpatičen kuža, zvezdnik lastne risane serije iz konca sedemdesetih let, ki so jo nato predvajali vsaj še globoko v devetdeseta, je pač eden tistih risanih junakov, ki so zaznamovali zlata leta risank na malih zaslonih. Toda, ali je v spominu večine v resnici Mumbly, po slovensko poročnik Momljač? Morda je, morda pa kdo pri tem misli na nekoga drugega in le misli, da misli na Mumblyja. Že desetletje pred tem je namreč v seriji Wacky Races, ki uradnega prevoda nima, lahko pa bi bil Čudaške dirke, otroke in mladino zabaval – Muttley. Da, zelo podobno ime za zelo podobnega psa z zelo podobnim, domala enakim – smehom. Ki je bil zaščitni znak obeh. In da bo mera polna, je obema glas posodil isti človek, legendarni Don Messick.

Zaradi vsega omenjenega ju med seboj marsikdo pogosto zamenja ali celo misli, da gre za enega in istega kužka, zato enkrat za vselej: Mumbly in Muttley sta dva različna risana junaka. Ker pa je tematika pričujoče rubrike vozila v popularni kulturi, nas tokrat zanima le Muttley oziroma, jasno, avtomobili, ki so blesteli v »njegovi« risani seriji. Teh je bilo pri Wacky Races, od konca originalnega predvajanja katerih prav letos mineva okroglih 50 let, namreč cel kup, drug zanimivejši od drugega.

Najhitrejši ni nikdar zmagal Wacky Races je bila sicer risana serija, v kateri sta bili v vsaki izmed 17 posameznih epizod na sporedu po dve cestni dirki enajstih avtomobilov, v katerih je skupno sedelo 23 udeležencev, bodisi ljudi ali živali s človeškimi lastnostmi. Cilj vsakega je bila kakopak zmaga, ki je prinesla tudi naziv »najbolj čudaškega dirkača na svetu«. Čudaškega zato, ker je bil prav tak vsak sodelujoči lik in tudi večina njihovih avtomobilov. Začenši z omenjenim Muttleyjem, ki je imel v seriji sicer vlogo pomočnika glavnega negativca Dicka Dastardlyja, s katerim sta imela na voljo tudi najboljši avto. To je bil tako imenovani zlobni stroj (Mean machine), vijoličast dirkalni avto z raketnim pogonom in številko 00, ki je bil med drugim sposoben tudi letenja in je bil opremljen z obilo skritega orožja. Bil je daleč najhitrejši avto med vsemi in bi zlahka zmagal na vsaki dirki, kar je nakazal tudi s tem, da je na večini na začetku močno povedel. A to Dastardlyju ni zadostovalo, saj je bil njegov glavni cilj priti do zmage z goljufanjem in šikaniranjem tekmecev, kar pa se mu je seveda prav vsakič maščevalo. Tako kot Vili Kojot nikdar ni ujel Cestnega dirkača in si Tom ali Silvester za večerjo ni postregel Jerryja ali ptička Tweetyja, tudi Dastardly in Muttley namreč nista zmagala na niti eni izmed skupno 34 dirk v Wacky Races. Še več, Mean machine se niti enkrat ni uvrstil niti na stopničke.