Bratislava. Hokej na ledu. Svetovno prvenstvo. Kdo še manjka, da bo slika popolna? Škoda, seveda, saj je že 28. leto pokrovitelj svetovnega prvenstva elitne divizije v hokeju na ledu. Zato sploh ne čudi, da so zanje pomembno zgodbo naznanili prav v slovaški prestolnici. Češka avtomobilska znamka namreč tudi uradno stopa na pot električne mobilnosti, črki, na kateri stavi, pa sta iV, pri čemer i pooseblja inteligentno in inovativno.

Ni skrivnost, da želijo tudi pri Škodi kupce bolj odločno prepričati, da so naša prihodnost prav (priključni) hibridi in električno gnana vozila, zato smo zastrigli z ušesi, ko smo izvedeli, da bodo do leta 2022 na cesto zapeljali vsaj deset tovrstnih vozil, med letoma 2015 in 2025 pa zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida za tretjino. Za začetek poti so izbrali dva štirikolesnika, znamkinega zastavonošo superba in malčka citigoja, pri čemer se prvi predstavlja kot priključni hibrid, drugi pa kot povsem električno gnana izvedenka. Žal smo si ju tokrat lahko samo ogledovali, testne vožnje načrtujejo kasneje.

Ko gre za rompompom, ki pritiče svetovni predstavitvi, smo vajeni rdeče preproge, po kateri se sprehodi (oziroma v našem primeru pripelje) slavljenec, in tokrat ni bilo prav nič drugače. Še več, slavljenca sta bila dva, da sta zvezdi rojeni, pa je bilo jasno takoj, ko je stotnija novinarjev in fotografov uporabila vse mišice in trike, da jima je bila kolikor je mogoče blizu. In med njimi smo bili tudi mi. Na vprašanje, kako se električni citigo na prvi pogled razlikuje od običajnega, je težko odgovoriti, saj sta si zelo podobna, so pa bistvene razlike skrite očem in se nanašajo na pogon. Ta pa je občudovanja vreden. Prvi električni avto v 124-letni zgodovini znamke ima namreč realen doseg 265 kilometrov, kar zna prepričati tudi tiste dvomljivce, ki v povezavi z elektriko kot papige ponavljajo, da je doseg premajhen. Moč motorja je 61 kW, baterijo z močjo 36,8 kWh pa je na hitri polnilnici mogoče do 80 odstotkov napolniti v eni uri. Citigo iV ohranja vse prednosti majhnega avtomobila (dolžinska mera je 3,6 metra), ki so povezane z njegovo okretnostjo v mestu in enostavnim iskanjem parkirnega prostora, na relacijski vožnji pa od njega ne smete pričakovati preveč, zato ne bodite hudi, ker ne zmore hitrosti nad 130 kilometrov na uro. Se pa avto, katerega prodajna pot naj bi se začela v drugi polovici leta, oddolži s ceno, ki naj bi bila (brez spodbud) pod 20 evrskimi tisočaki.

Česa podobnega od superba iV ni mogoče pričakovati, tudi sicer so, ko beseda nanese na ceno in začetek prodaje, bolj skrivnostni. Pot do vrhunca vodi s kombinacijo 1,4-litrskega bencinskega in električnega motorja s kombinirano močjo 160 kW (218 KM), menjalnik je 6-stopenjski samodejni. Velik adut priključnega hibrida je možnost vožnje zgolj na elektriko, obljubljajo 55-kilometrski doseg (možnost polnjenja na domačo vtičnico), skupni pa naj bi se ustavil pri številki 850 kilometrov. Mamljivo. Malce smo razočarani zgolj nad prostornino prtljažnika, ki je pri škodah vselej astronomska, a se bo moral lastnik zadovoljiti s 485 litri pri limuzinski in 510 pri karavanski različici. Več o citigoju iV in superbu iV, ko bodo sledile testne vožnje.