Gre za podznamko pri Škodi, ki pooseblja okolju prijazne avtomobile, ti pa so del naše prihodnosti. Šlo bo za povsem električno gnane avtomobile ali priključne hibride, ki bodo na ceste zapeljali z začetkom leta 2020. Sprva bodo namenjeni evropskim, kasneje tudi kitajskim kupcem, saj je prav Kitajska Škodin največji trg. Do leta 2022 bomo kupcem ponudili več kot deset elektrificiranih avtomobilov.

Bolj kompaktni električni pogonski sklopi nam dajejo nove možnosti, ko beseda nanese na oblikovanje avtomobila. Zahvaljujoč novi modularni električni platformi (MEB) lahko naši oblikovalci ustvarijo udobnejši in tudi funkcionalnejši prostor za vse potnike. Večja fleksibilnost pri postavljanju komponent motorja prinaša nove razvojne rešitve, kot je na primer prednji prtljažnik. Res pa je, da so trenutno kupci še vedno vajeni klasičnega videza avtomobila, zato bo do sprememb prihajalo postopoma.

V bližnji prihodnosti bo električna vožnja zahtevala več načrtovanja, kot smo vajeni pri avtomobilih z bencinskim ali dizelskim motorjem. Pomagale nam bodo funkcije povezljivosti, ki nas bodo ob pomoči spletnih storitev vodile do polnilnih postaj in načrtovale čas polnjenja. Ker se omrežje polnilnih postaj širi in čas, potreben za polnjenje avtomobila, krajša, se bo povečala tudi prilagodljivost. Večina danes uporablja avtomobile za dnevno vožnjo na kratke razdalje, za kar je električni avto zelo primeren.

Glavne prednosti so manjši obratovalni stroški, nižje cene goriva in lažje vzdrževanje. Tudi sicer je vožnja z električnim avtomobilom sama po sebi lažja in bolj dinamična. Zadnje napovedi nekaterih mest nakazujejo, da bo elektrika kot pogonsko sredstvo obvezna za vstop v določene dele mest.

Zagotovo jih najbolj skrbi premajhen doseg. Bo pa že naše prvo električno vozilo, citigo iV, imelo doseg 265 kilometrov, naslednja generacija naših električnih vozil pa že blizu 500 kilometrov. To pa je več kot dovolj za dnevne poti do službe in nazaj. Hitrejši čas polnjenja in več polnilnih postaj pa so ključni dejavniki, da se za svetlo prihodnost električnih vozil ni treba bati.

Stranke moramo prepričati o koristih električnih vozil. Višje nakupne cene, ki so posledica previsokih stroškov baterij, so zagotovo ovira. Bomo pa pri Škodi ponudili konkurenčne avtomobile, ki bodo zmogljivi, njihova cena pa bo zmerna. Citigo iV bo na primer stal manj kot 20.000 evrov. Želimo, da bi ljudje dobili veliko avta za odšteti denar, se mora pa cena baterij znižati. Blagovne znamke ne želimo na novo odkrivati, naše vrednote pa bomo prenesli tudi na električna vozila, ki bodo imela edinstven dizajn.

Avtonomna vožnja bo zmanjšala tveganje prometne nesreče. Seveda se ne bo zgodila čez noč, ampak postopoma, saj je stopenj več. V bližnji prihodnosti bomo tako na cesti imeli mešanico avtonomnih vozil in avtomobilov s človekom za volanom. Avtomobilska industrija trenutno izvaja raziskave za povečanje varnosti s pomočjo naprednih sistemov pomoči voznikom, ki bodo čez deset in več let nadzorovali avtonomne avtomobile.

Prepričani smo, da se bo v prihodnosti to spremenilo. Električna vozila so nekaj posebnega, saj so bolj prostorna in zabavna za vožnjo, prav tako tudi okolju zelo prijazna. Vse to bo ljudi moralo navdušiti in spodbuditi k nakupu. Brez električnih vozil ni mogoče doseči strogih okoljskih zahtev. Bomo pa do leta 2015 vzpostavili mrežo 7000 polnilnih postaj, kar nas bo stalo 32 milijonov evrov.

Električne mobilnosti si trenutno brez kobalta ni mogoče predstavljati, v koncernu pa se trudimo in uporabljamo zgolj industrijsko rudarjen kobalt, naša podjetja ga ne smejo nabavljati pri manjših ilegalnih rudnikih. Seveda obsojamo kršenje človekovih pravic in ga ne toleriramo. Na svetu je sicer dovolj zalog litija za izdelavo več milijonov električnih avtomobilov, v koncernu pa si želimo tudi dolgoročno zagotoviti, da ga bomo imeli dovolj in po konkurenčnih cenah.