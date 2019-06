ZDA, PSG, NBA, FIFA, ABS, ESP... Da, vse polno je kratic na dobesedno vseh področjih, ki so se zaradi dolžine polnega imena tako prijele, da jih uporabljamo vedno in povsod. Jasno, naštevali bi jih lahko še v nedogled, a omenimo le eno – SM. To bržčas največkrat uporabljamo, ko je govora o sadomazohizmu, zagotovo pa jih ni malo ljubiteljev avtomobilov, predvsem francoskih in še posebej Citroënovih, ki ob omenjenih črkah zastrižejo z ušesi zaradi tega, ker se jim pred očmi nariše legendarni avto s prav takšno oznako: citroën SM.

Kakopak bi bilo tudi ob tem logično pomisliti, da SM predstavlja kratico. A niti ni nujno, da jo, vsaj uradno ta teza potrditve ni dobila. Sklepa pa se, da bi omenjena kombinacija lahko pomenila kratico za »Systeme Maserati« ali »Serie Maserati«, medtem ko drugi trdijo, da predstavlja »Sa Majeste«, kar bi se prevedlo v »njeno veličanstvo«. Kakorkoli, SM je najbolj znan kot SM, avto, ki so ga proizvajali med letoma 1970 in 1975. Odgovor, kaj v imenu počne Maserati, pa v nadaljevanju.

Nezemeljski predmet

Čeprav so prvi primerki SM proizvodne trakove torej zapustili leta 1970, njegovi začetki segajo še devet let dlje v preteklost. Takrat so pri Citroënu namreč zagnali tako imenovan projekt S, kar je bilo delovno ime za športno različico revolucionarnega avtomobila DS, po domače žabe. A ker je od začetka projekta do zagona proizvodnje torej minilo kar devet let, je vmes prišlo do številnih sprememb prvotnega načrta. Najpomembnejša je bila, da so leta 1965 sprejeli odločitev, da bo poznejši SM predstavljal povsem na novo zasnovan avtomobil, s čimer so opustili povezave z DS, za pomemben trenutek v razvoju pa velja tudi leto 1968. Takrat je pod lastniško okrilje Citroëna prešel Maserati, s čimer so Francozi dobili dostop tudi do motorjev italijanske znamke, ki so bili kot nalašč za projekt S. Končni rezultat je bil tako SM, luksuzni gran turismo s sofisticiranim Citroënovim vzmetenjem in Maseratijevim motorjem V6 s 177 konjskimi močmi (130 kW), ki so ga javnosti prvič razkrili na salonu v Ženevi leta 1970.

Tam je bil, preprosto rečeno, zvezda. Zunanjo obliko in splošno pojavo tega 4,9 metra dolgega lepotca je pravzaprav težko opisati lepše, kot ju je kmalu za tem urednik britanske avtomobilske revije Autocar Ray Hutton. »Celo v Franciji, kjer so vajeni izstopajoče oblikovanih avtomobilov, se za njim obračajo vsi, v španskih vasicah pa so ga prebivalci gledali s takim začudenjem, kot da gre za nezemeljski predmet, za vesoljsko ladjo. Dejansko je 'čudna' mešanica, tale SM. Mehansko vrhunski, preprostih, a izstopajočih linij, prekrasen, a funkcionalen... Prijateljica ga je opisala kot najbolj 'seksi' avto na svetu in sam se moram z njo kar strinjati,« je zapisal Hutton.