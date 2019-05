Novo v sloveniji: Moon ni Luna

Pri Volkswagnu z električno mobilnostjo mislijo resno. Tudi v Sloveniji. Pisali smo že, da naj bi do leta 2023 globalno za razvoj porabili 30 milijard evrov in do leta 2028 predstavili kar 70 električno gnanih modelov, ki naj bi našli 22 milijonov kupcev. Trenutno pa so na stopnji, ko za prvega, ki sliši na ime ID.3 (je velikosti golfa), že zbirajo prednaročila, pa čeprav natančna cena še ni znana, špekulira se o (privlačnih) 23.000 evrih. Za avto, ki bo na cesto zapeljal junija, ne bomo mogli reči, da ima premajhen doseg, saj bo ta glede na moč baterije (na voljo bodo tri od 44 do 77 kWh) od 330 do 550 kilometrov, kupcu pa bodo eno leto omogočili brezplačno polnjenje oziroma do 2000 kWh.