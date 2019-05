Mladi prestopnik v levo brez smernika Novogoriški policisti so v nedeljo lovili nadobudnega 18-letnega voznika, ki je na regionalni cesti med Vipavo in Ajdovščino s svojo hondo brez registrskih tablic na zadnjem delu naredil mnogo prekrškov. Po navedbah sledečih mu policistov je najprej ignoriral znak stop, nato pa še sireno in modro luč policistov, saj je pospešeno odpeljal dalje. Pobegli voznik nato pri zavijanju levo smeri ni nakazal s smernim kazalcem (kar so policisti posebej izpostavili v poročilu) in je dirjal naprej. Premaknil se je na makadamsko pot med vinogradi, sreča pa ga je zapustila, ko je med vožnjo v klanec obtičal v blatu. Policisti so ugotovili, da je brez vozniškega dovoljenja vozil neregistrirano vozilo, ki so mu ga nato zasegli. Osemnajstletnik je že v preteklosti storil hujše kršitve v prometu. Ampak da ni uporabil smernika, mu pa ne oprostimo!

Novorojeno štručko pozabila v taksiju Še ne tako davno smo ravno v tej rubriki pisali o ženski, ki je na letališču pozabila dojenčka, sama pa odletela novim dogodivščinam naproti. Današnja je še bolj neverjetna. Par iz Hamburga je namreč novorojenčka v taksiju pozabil že na prvi poti domov iz porodnišnice. Novopečena starša sta se na v avtu pozabljeno »prtljago« spomnila že nekaj sekund pozneje, a je taksi takrat že odpeljal. Pozornosti voznika ni vzbudil niti oče, ki se je zagnal za taksijem, prav tako se ni odzival na klice klicnega centra. Izkazalo se je, da je taksist avto parkiral v podzemni garaži, šel na kosilo, se po odmoru odpeljal na letališče po novo stranko, šele ta pa je na zadnjem sedežu opazila pridnega slepega potnika. Iz Hollywooda še niso potrdili, ali bodo po incidentu posneli film. Lahko bi šlo za predzgodbo filma Sam doma s spečim dojenčkom v glavni vlogi.

Trupla odslej tudi kot kompost Poznate tisto: prah si in v prah se povrneš? No, nekaj podobnega, a bolj v slogu »prah si in v gnojilo se povrneš«, bo od maja naslednje leto možno v ameriški zvezni državi Washington. Njen guverner je namreč pred dnevi podpisal zakon, po katerem lahko ostanke umrlih poleg pokopa in upepelitve tudi predelajo z »naravno organsko redukcijo« oziroma – iz trupla izdelajo kompost ali gnojilo. Šlo naj bi za okolju prijazno alternativo sežigu ali pokopu; upepelitev prispeva k segrevanju ozračja, krste pa zahtevajo prostor v zemlji. Na univerzi Washington State so šest podarjenih trupel pomešali z lesenimi trskami, slamo in lucerno za pospešitev naravnega razkroja. Po nekaj tednih v določeni napravi svojci dobijo kompost za denimo sajenje dreves. Nasprotniki predloga menijo, da je to zelo nedostojanstven način slovesa, saj si bolj kot kaj drugega predstavljajo, kako bi nekdo v kompostno jamo za hišo vrgel babico in jo prekril z ostanki hrane.

Zadela letalo Merklove Nemško vladno letalo se je zadnje mesece na veliko kvarilo, prejšnji teden pa je bilo celo udeleženo v nesreči. Po stezi letališča v Dortmundu se je v kombiju namreč vozila ena od zaposlenih. Ko je opazila kanclerkino belo letalo, je skočila iz vozila, da bi naredila – povsem razumljivo – najboljšo možno fotografijo. Je pa od vsega navdušenja pozabila zategniti ročno zavoro, zaradi česar se je kombi zaletel v letalo. Pri prvem se je razbilo sprednje steklo, pri drugem poškodovala konica nosu. Kanclerka je domov v Berlin namesto z letalom odletela s helikopterjem. Četudi morda malce nejevoljna zaradi nesreče, pa Angelca ve, da ji še vedno uspe ustaviti »promet«.