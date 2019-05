Takoj po začetku 19. etape je pobegnila manjša skupina, v kateri ni bilo kolesarjev nevarnih za skupno zmago. Njihova prednost pred glavnino, v kateri so seveda vozili trije vodilni Richard Carapaz, Vincenzo Nibali in Primož Roglič, je naraslo tudi do devet minut. Glavnina je po vzponu na Passo di San Boldo in Lamon ostajala povsem mirna.

Pričakovano se je boj za prestol na 151 kilometrov dolgi etapi od Trevisa do San Martina di Castrozze začel na zadnjem vzponu, dolgem 13,6 kilometra. Iz glavnine se je odcepila vodilna trojka, okoli katere se je formirala skupina petnajstih kolesarjev. Roglič je v zadnjem kilometru poskusil z napadom, vendar neuspešno, kandidati za končno zmago so v cilj prišli skupaj.

Zmagovalec etape je z napadom iz ubežne skupine v zadnjem delu postal Kolumbijec Esteban Chaves. Drugo mesto je zasedel Italijan Andrea Vendrame, tretje pa Portugalec Amaro Antunes.

V soboto bo na sporedu 194 km dolga gorska preizkušnja med krajema Feltre in Croce d'Aune, v nedeljo pa kolesarsko karavano v Veroni čaka še 17 km dolga vožnja na čas.

Pri Jumbu cilj še vedno rožnata majica Športni direktor nizozemske kolesarske ekipe Jumbo-Visma, za katero kolesari Roglič, Addy Engels, je pred današnjo etapo povedal, da še ni obupal v lovu na rožnato majico. »Seveda, želel bi tvegati in zmagati dirko. Če bo Primož imel noge, si želi enako. Toda, če čuti, da je res na limitu, potem bo dirkal tako, da bo branil mesto na zmagovalnem odru,« je pred zadnjimi tremi dnevi Gira povedal Engels. »Primož je fant, ki si želi zmagati, toda tu se ne gre za to, kaj mi želimo, odvisno je od njega, od njegove forme. Moral bo narediti razliko do Verone. Dve minuti in 16 sekund zaostanka je za 17-kilometrski kronometer preveč,« je razmišljal Engels.

* Izidi: - 19. etapa (Treviso - San Martino di Castrozza, 151 km): 1. Esteban Chaves (Kol/Mitchelton-Scott) 4:01:31 2. Andrea Vendrame (Ita/Androni Giocattoli-Sidermec) +0:10 3. Amaro Antunes (Por/CCC Team) 0:12 4. Giovanni Carboni (Ita/Bardiani CSF) 0:24 5. Pieter Serry (Bel/Deceuninck-QuickStep) 0:32 6. Francois Bidard (Fra/AG2R La Mondiale) 0:35 7. Marco Canola (Ita/Nippo-Vini Fantini-Faizane) 1:02 8. Manuele Boaro (Ita/Astana) 1:37 9. Manuel Senni (Ita/Bardiani CSF) 1:53 10. Olivier Le Gac (Fra/Groupama-FDJ) 2:33 ... 14. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 6:29 35. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 7:36 88. Grega Bole (Slo/Bahrain Merida) 18:30 ... ...