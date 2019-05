18. etapa letošnje dirke po Italiji se je začela na Južnem Tirolskem v Olangu. Za uvod so se kolesarji povzpeli za 400 metrov na Cimabanche (1.530 m), kjer je glavnina zajezila več poskusov bega. Sledil je spust po dolini reke Piave proti Jadranskemu morju. Med spustom z najvišje točke četrtkove etape je pobeg uspel trojici kolesarjev, ušli so Mirco Maestri, Nico Denz in Damiano Cima in si do polovice etape privozili že šest minut prednosti, a se je ta proti koncu začela krepko topiti, tako da je v zadnjih dveh kilometrih padla že pod 30 sekund. Glavnina je trojico ujela ravno na cilju, etapna zmaga pa je vendarle pripadla Italijanu Damianu Cimi.

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) torej tudi po 18., ravninski etapi Gira ostaja na tretjem mestu v skupnem seštevku (+2:16). Vodilni je še naprej Ekvadorec Richard Carapaz (Movistar), drugi pa domačin Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) (1:54). Do konca letošnjega Gira so le še tri etape. Italijanska pentlja se bo sklenila v nedeljo v Veroni z vožnjo na čas.

* Izidi, 222 km (Valdaora - Santa Maria di Sala): 1. Damiano Cima (Ita/Nippo-Vini Fantini-Faizane) 4:56:04 2. Pascal Ackermann (Nem/Bora-Hansgrohe) 3. Simone Consonni (Ita/UAE Team Emirates) 4. Florian Senechal (Fra/Deceuninck-QuickStep) 5. Ryan Gibbons (JAR/Dimension Data) 6. Manuel Belletti (Ita/Androni Giocattoli-Sidermec) 7. Davide Cimolai (Ita/Israel Cycling Academy) 8. Arnaud Demare (Fra/Groupama-FDJ) 9. Sean Bennett (ZDA/EF Education First) 10. Mirco Maestri (Ita/Bardiani CSF) ... 35. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 39. Grega Bole (Slo/Bahrain Merida) 40. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) vsi isti čas