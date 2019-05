Posebni poročevalec ZN za mučenje in drugo kruto ravnanje Melzer je še posvaril, da Assangeu grozi smrtna kazen, če bo London dovolil izročitev v ZDA.

Melzer je obiskal Avstralca v zaporu v Londonu v začetku meseca. Skrajno sovražno okolje, ki mu je bil Assange podvržen več let, je po besedah Melzerja pustilo resen pečat na njegovem zdravju. »Poleg telesnih bolečin je Assange kazal tudi simptome, ki se pojavijo po dolgotrajni izpostavitvi psihičnemu mučenju, med drugim zelo visoke stopnje stresa, kronično tesnobo in izjemno psihološko travmo,« je dodal.

Na obisku v Londonu sta Melzerja spremljala tudi medicinska strokovnjaka, ki se ukvarjata predvsem z žrtvami mučenja. Po pregledu Assangea sta našla dovolj dokazov, da je bil namenoma več let izpostavljen resnim oblikam krutega, nehumanega in poniževalnega ravnanja ali kaznovanja.

»Skupne posledice se lahko opiše le kot psihično mučenje,« je še v izjavi povedal Melzer.

Ob tem je posvaril, da bi lahko v ZDA kršili človekove pravice Assangea. Med drugim bi ga lahko mučili ter mu okrnili pravici do svobode govora in pravičnega sojenja. Glede na ameriške obtožnice bi lahko ustanovitelja Wikileaksa doletela kazen v višini do 175 let v zaporu ali celo smrtna kazen.