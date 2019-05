Potem ko je njegov odvetnik westminstrskemu sodišču sporočil, da je zdravstveno stanje 47-letnika slabo, je to zaslišanje v okviru obravnave zahteve za izročitev ZDA preložilo na 12. junij. Glavna sodnica Emma Arbuthnot je ob tem dejala, da Assange ni dobro, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Prihodnje zaslišanje bi lahko potekalo v zaporu Belmarsh, kjer ustanovitelj Wikileaksa prestaja skoraj enoletno zaporno kazen, ker je kršil določila pogojnega izpusta. Leta 2012 je bil namreč po aretaciji zaradi obtožb posilstva na Švedskem izpuščen na prostost, a se je potem izognil odločanju o izročitvi s pobegom na ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu. »Vsem bo bolj ustrezalo, če bo tam,« je sodnica dejala glede zaslišanja v zaporu.

Z Wikileaksa so že v sredo sporočili, da so »zelo zaskrbljeni" zaradi Assangeovega zdravstvenega stanja. »V sedmih tednih v Belmarshu se je njegovo zdravje še naprej slabšalo, poleg tega pa je močno shujšal,« so dodali. »Odločitev vodstva zapora, da ga premestijo v zaporniško bolnišnico, govori sama zase,« so še navedli. Danes se je sicer pred sodiščem v Londonu zbralo tudi okoli 30 podpornikov 47-letnega Avstralca, ki so vzklikali »hočemo pravico« in »nehajte ubijati Assangea«.

Ustanovitelja Wikileaksa so v okviru obravnave ameriške zahteve za njegovo izročitev prvič zaslišali v začetku maja. Tedaj je povedal, da nasprotuje svoji izročitvi ZDA.

ZDA so ga sprva obtožile zgolj zarote z ameriško žvižgačko Chelsea Manning pri vlomu v računalnike ameriške vlade. Kasneje pa so obtožnico razširili še za 17 točk, med drugim so ga obtožili vohunstva, ker je objavil zaupne dokumente Pentagona in State Departmenta. Če bo obtožen v vseh 18 točkah, bi ga lahko obsodili na 175 let zapora.

Medtem je tudi švedsko tožilstvo znova uvedlo preliminarno preiskavo proti Assangeu zaradi domnevnega posilstva. Avstralec se je leta 2012 na ekvadorsko veleposlaništvo v Veliki Britaniji zatekel ravno v izogib izročitvi Švedski, kjer so ga preiskovali zaradi obtožb posilstva. Ekvadorske oblasti so ga 11. aprila predale britanskim oblastem.