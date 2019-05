Tožilstvo trdi, da je Assange usmerjal Manninga, ki se po spremembi spola sedaj imenuje Chelsea Manning, in z objavo škodoval nacionalni varnosti ZDA in njenih zaveznikov ter pomagal sovražnikom. Assange je trenutno zaprt v Londonu, kjer čaka na izročitev ali ZDA ali Švedski, kjer je obtožen posilstva.

Pravosodno ministrstvo ZDA je Assangea doslej obtožilo le sodelovanja v zaroti z Manningom pri vlomu v računalnike ameriške vlade. Sedaj se je odločilo za ostrejši pristop, ki ga ni docela pojasnilo.

»Assange ni novinar. Noben odgovoren novinar ne bi namerno objavil imen posameznikov, za katere ve, da so zaupni viri na vojnem območju in jih s tem izpostavil smrtni nevarnosti,« je dejal pomočnik pravosodnega ministra John Demers.

Assangeov odvetnik: To ogroža vse novinarje

Assange ni obtožen le objave zaupnih informacij, ampak tudi zaradi prizadevanj, da pride do njih. Obtožnica navaja, da je leta 2010 objavil več sto tisoč dokumentov, vendar pa ga bremeni le objave dokumentov, ki so povezani z identiteto zaupnih virov. Za številne od 17 novih obtožb je zagrožena zaporna kazen od pet do 10 let, kar pomeni, da mu v primeru obsodbe grozi več desetletij za zapahi.

Obtožnica proti Assangeu pomeni nevarnost tudi za medijske organizacije, ki so prenesle objavljeno na Wikileaksu leta 2010. Med njimi so bile dotlej neznane informacije o taborišču Guantanamo, vojni v Iraku in Afganistanu ter diplomatskih komunikacijah ZDA.

Assangeov odvetnik Barry Pollack je po novih obtožbah dejal, da to ogroža vse novinarje pri njihovem delu obveščanja javnosti o postopkih ameriške vlade. Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU) je sporočila, da je to prvič v zgodovini, da je bil izdajatelj obtožen zaradi objave resničnih informacij.