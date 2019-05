V soboto bo večinoma sončno s kakšno popoldansko ploho. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 14, najvišje dnevne od 21 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo na jugovzhodu spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami. Drugod bo dopoldne večinoma sončno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale plohe ali nevihte. V ponedeljek bo dopoldne večinoma sončno, popoldne pa spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Nad zahodno in osrednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad Balkanom, Jadranom in južno Italijo pa se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka. S severovzhodnimi vetrovi k nam doteka bolj suh in nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini sončno, bolj oblačno pa bo v krajih vzhodno od nas. V Kvarnerju bo pihala šibka burja. V soboto bo precej sončno, nekoliko več oblačnosti bo na Hrvaškem. Popoldne bodo nastale posamezne plohe.

Biovreme: Danes vreme večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav, najbolj občutljivi pa bodo še imeli z vremenom povezane težave.