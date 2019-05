V skladu z željo norveškega zunanjega ministrstva, ki gosti pogajanja venezuelske opozicije s predsednikom Nicolasom Madurom o izhodu iz politične in humanitarne krize, ki to latinsko državo, ukleščeno v gospodarsko razsulo in v ameriške sankcije, pretresa že nekaj let, je o drugem krogu pogovorov znano le to, da se je končal brez napredka. Sodelujoči predstavniki obeh strani ne dajejo izjav, samooklicani predsednik Juan Guaido, ki ga poleg ZDA in večine južnoameriških držav priznava tudi Evropska unija ob nasprotovanju predvsem Rusije in Kitajske, pa je sporočil le, da nadaljuje protest. Iz njegovega kabineta so hkrati sporočili, da se mediaciji ne odpovedujejo, vse dokler »obstajajo možnosti za resnično rešitev« krize, v istem duhu je izzvenela tudi kratka izjava norveškega zunanjega ministrstva o prekinitvi pogajanj, namreč da sta »obe strani prikazali pripravljenost za nadaljnje iskanje sporazuma in ustavne rešitve, ki bodo zajele politične, gospodarske in volilne zadeve« pri reševanju krize v Venezueli.

Z Madurom ni izhoda Nicolas Maduro se je na novo prekinitev pogajanj odzval s televizijsko izjavo, v kateri je dejal, da je »edina pot naprej dialog«, ter dodal, da si »vsi želijo mirovni sporazum«. Temeljne zahteve opozicije na pogajanjih so končanje Madurovega predsedovanja državi, oblikovanje prehodne vlade in izvedba svobodnih volitev, pri čemer Maduro kategorično zavrača predčasno končanje mandata po za opozicijo in precejšen del sveta spornih volitvah lansko pomlad. Maduro je tokrat Venezuelcem še povedal, da so priprave na pogajanja v Oslu potekale v tajnih pogajanjih s predstavniki opozicije, da so bili v stikih z režimskimi predstavniki v času po neuspelem poskusu stvarne odstavitve predsednika konec letošnjega aprila, pa priznavajo tudi opozicijski viri. Tedaj so varnostne sile, ki ostajajo zvečine zveste Maduru, aretirale več Guaidojevih sodelavcev, vrhovno sodišče pa je ta mesec 14 opozicijskih poslancev v parlamentu obtožilo kaznivih dejanj proti državni ureditvi, med drugim izdaje in zarotništva.