Venezuelske gospodarske težave se kažejo v vse več segmentih družbe. AP medtem poroča, da je dosegla celo kriminalce. AP se je pogovarjal z več nepridipravi v venezuelski prestolnici Caracas, ki povedo večinoma isto. Roparji, ki so nekoč uživali v zelo donosnem poslu, so naleteli na hude čase in komaj preživljajo družine. Težave naj bi imeli že z nakupom nabojev za strelno orožje. Tega je po poročanju AP na črnem trgu sicer na pretek. Ker pa posamezni naboj stane 1 dolar, si jih številni ne uspejo več privoščiti. Povprečna mesečna plača v Venezueli namreč znaša vsega 6,5 dolarjev. Tudi sicer težave povzroča strašna hiperinflacija v državi, zaradi katere denar naglo izgublja vrednost.

Eden od razbojnikov je za AP povedal, da si nekoč lahko za 10 bolivarjev kupil že pištolo. Danes pa je vrednost takšnega bankovca zanemarljiva. Pripadnik tolpe Crazy Boys »El Negrito« je za AP povedal, da z ropi le s težavo še preživlja ženo in hčer ter da je streljanje postalo pravo razkošje. »Če izprazniš saržer, si izstrelil 15 dolarjev,« je povedal za AP. »Če izgubiš pištolo ali pa ti jo vzame policija, si odvrgel 800 dolarjev.«