»Pravzaprav sem o tem, da bi se lotil nečesa dobrodelnega, razmišljal že pred usodnim dogodkom. To, da sem nečaka peljal na morje, mi je le dalo dodaten zagon,« po spominu pobrska 45-letni Jeseničan Fikret Avdić - Fićo. V lokalnem okolju in širše ga poznajo tudi po dobrodelni dražbi športnih artiklov, z izkupičkom katere že leta jeseniškim otrokom, katerih družine si tega ne morejo privoščiti, zagotavlja letovanje na morju. Dobrodelna iskrica je tlela v njegovem srcu, razplamtel pa jo je usodni dogodek. Nečaka, ki še nikoli nista bila tam, je peljal na morje. »Nikoli ne bom pozabil njunih izrazov na obrazu in para radovednih oči, ki so ugotavljale, koliko vode na kupu pravzaprav skriva morje. Kar nista mogla verjeti. Oba se tega še dobro spominjata, jaz pa tudi,« pravi.

Treba je preseči nevidne prepreke Tokrat dobrodelna dražba športnih artiklov na spletnem družbenem omrežju facebook poteka že deveto leto zapored in brez Fićevega prizadevnega prijatelja Denisa Bakonića bi jo težko izpeljali. Vse do zaključka, ki bo danes ob 19.59, je na voljo več kot 30 športnih artiklov, dražba pa poteka v komentarjih pod fotografijami na facebooku na strani 9. Dobrodelna dražba športnih artiklov. Svoje drese in druge športne pripomočke s podpisi so prispevala številna velika športna imena (David Rodman, Gaber Glavič, Žiga Jeglič, Aljaž Struna, Dalibor Stevanovič, Štefan Hadalin, Meta Hrovat…) Plačilo kupljenih artiklov bo šlo neposredno na račun Zveze društev prijateljev mladine Jesenice, sredstva pa so v celoti namenjena letovanju socialno ogroženih otrok v letovišču ZDPM Jesenice Pinea pri Novigradu. »Športniki so bili hitro za, da dajo svoje drese za dobrodelni namen,« se priprav na prvo dražbo spominja Fićo, ki ima veliko športnikov tudi med tesnimi prijatelji. Ob službi v Hidrii je namreč tesno povezan z jeseniškim nogometnim klubom, v katerem sodeluje pri vseh dejavnostih, opravlja pa tudi delo sekretarja kluba. Nekoliko bolj zadržani pred udeležbo na dražbi so bili sprva ostali krajani. »Jeseničani smo dobri ljudje, da ne bo kakšne pomote, smo pa razdeljeni v neke skupine, za katere veljajo nenapisana pravila, katerih akcij se udeležujejo in katerih ne. S svojim delovanjem želim tudi razbiti te meje in dokazati, da ni pomembno, kdo ali čigav si, pomembno je, da želiš delati dobro,« opisuje humanitarec.