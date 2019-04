»Prostovoljstvo je ena najbolj iskrenih poti do sočloveka. Naj bo naša vsakdanja vrednota,« pravijo v novomeški Krki, kjer bo do sobote 8. teden humanosti in prostovoljstva. V akciji sodeluje več kot 1000 Krkinih prostovoljcev, vsako leto pa se jim pridruži še okoli sto novih. »Na tak način krepimo in poglabljamo vezi tako med sodelavci v podjetju kot med lokalnimi skupnostmi, številnimi humanitarnimi ustanovami in neprofitnimi društvi, seveda to prinaša korist vsem,« pravi Elvira Medved, vodja službe za odnose z javnostmi v novomeški družbi.

V Krki je prostovoljstvo globoko zakoreninjeno že vse od ustanovitve družbe pred 65 leti, dodaja. Številni krkaši so že v preteklosti delovali na različnih humanitarnih področjih kot posamezniki. »A ker skupaj lahko naredimo več in bolje, smo se pred osmimi leti odločili, da njihove dejavnosti povežemo, jih razširimo, da bi lahko pomagali več ljudem.«

V podjetju že 1500 krvodajalcev V sedmih letih so zbrali več kot 23 ton oblačil, obutve, hrane, igrač, šolskih, higienskih in drugih potrebščin, ki so jih darovali Rdečemu križu, Karitasu, jim pomagali pakete pakirati, sortirati, zbrali so tudi tri tone gotove pakirane hrane za male živali. Družili so se s stanovalci 37 domov starejših občanov po vsej Sloveniji in varovanci desetih varstveno-delovnih centrov. Med najbolj razširjenimi oblikami pomoči v Krki pa je krvodajalstvo; v podjetju je registriranih že 1500 krvodajalcev, dvakrat na leto jih daruje kri več kot tisoč, vsako leto pa se jim pridruži okoli sto novih krvodajalcev. Samo v okviru Krkinih tednov humanosti so v sedmih letih krkaši darovali 800 litrov krvi.