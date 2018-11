Po narasli reki Učji sta se v sredo popoldne spustila 44 in 50 let stara Nemca, oba izkušena kajakaša. Plovba je bila zahtevna, Nemca pa sta se zanašala na ustrezno opremljenost in približno tri desetletja aktivnega kajakaštva. Za 50-letnika se je spust kljub temu končal tragično. V reko sta se spustila ob približno 13. uri v bližini nekdanjega italijanskega mejnega prehoda Učja. Tok reke je bil zaradi obilnih padavin v Zgornjem Posočju zelo močan, vendar nemška kajakaša sprva nista imela večjih težav s plovbo. Spusta sta se lotila premišljeno in opravila več postankov, med katerimi sta ocenjevala, ali je plovbo varno nadaljevati. Ena od tovrstnih odločitev pa se je izkazala za usodno.

V bližini mostu čez reko Učjo v vasi Žaga sta priveslala do mesta, kjer se voda vrtinči in obrača čez skalo v nasprotno smer od toka. Tam je oba kajakaša začelo obračati, močan vodni tok pa ju je potegnil pod vodo in iz kajaka. Ko je 44-letni kajakaš priplaval na površje, je v bližini pred seboj zagledal negibnega prijatelja. Zaplaval je do njega in ga le stežka odvlekel na brežino. Začel ga je oživljati, vendar pri tem ni bil uspešen. Poklical je reševalce, a ekipa tolminskega zdravstvenega doma je lahko le potrdila smrt 50-letnega Nemca. Policisti bodo končno poročilo o nesreči naslovili tudi na novogoriško tožilstvo.