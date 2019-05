Po prostem ponedeljku je bila na dirki po Italiji na vrsti nova peklenska gorska preizkušnja, pred karavano je bilo pet vzponov, 194 kilometrov in 4800 višinskih metrov, s ključnim vzponom na Mortirolo. Vzpon na legendarno Gavio je odpadel zaradi obilnih snežnih zametov. Kljub temu je ključni del proge postregel z 12 kilometri vzpona in povprečnim 11-odstotnim naklonom.

Ubežna skupina, sestavljena iz približno 20, za skupno vodstvo nenevarnih kolesarjev, je napadla takoj na začetku dolge gorske etape. Na prelazu Presolana (1.297 m) je prednost pred glavnino znašala nekaj manj kot tri minute, na vrhu drugega vzpona Croce di Salven (1.105 m) pa k temu dodala še okroglih 30 sekund. Po vzponu 3. kategorije na Cevo (1.054 m) je prednost poskočila vse do 4:40 minute.

Nibalijev napad, Roglič na zaključnem vzponu trpel brez ekipe

Pred pelotonom, v katerem so bili torej vsi favoriti na čelu s trojico Primož Roglič, Richard Carapaz in Vincenzo Nibali, si je skupina ubežnikov po 150 kilometrih priborila skoraj šest minut prednosti. Vmes je z napadom poizkusil Španec Fran Ventoso, ki si je privozil okroglih 20 sekund prednosti, a so ga hitro ulovili.

V ozadju v glavnini do Mortirola ni bilo nikakršnih napadov in premikov, potem pa se je začela bitka s peklenskim vzponom, ki je na nekaj odsekih kolesarjem ponudil 18-odstotni naklon. 34 kilometrov pred ciljem je nato napadel Nibali, priključil pa se mu je Britanec Hugh Carthy. Ko je napadla še četvorka Movistara s Carapazem v rožnatem, je Roglič ostal sam, zaostanek Slovenca, ki ni mogel računati na pomoč ekipe, pa se je začel povečevati. Nibali si je po štirih kilometrih napada priboril že 70 sekund prednosti pred Trboveljčanom, Carapaz pa je vmes ujel Italijana.

V zadnjih kilometrih pred vrhom je kolesarje pospremil dež, tako da je bil vratolomni spust za kolesarje še nekoliko bolj tvegan. Roglič je zaostajal že več kot minuto in pol, a je uspel v zaključnih 14 km, kjer se je cesta nenehno rahlo vzpenjala do cilja v Ponte di Legnu, pridobiti 10 sekund.