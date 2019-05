Policisti so vozilo izsledili v bližini Metlike ter ga najprej skušali ustaviti s svetlobnimi in zvočnimi signali. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je s hitrostjo več kot 120 kilometrov na uro nadaljeval vožnjo proti naselju Gradac. V okolici Črnomlja so vozilo ustavili s pomočjo t. i. stingerja - sredstva za prisilno ustavljanje motornih vozil, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Takoj po ustavitvi je več oseb iz kombija skušalo pobegniti, vendar so jih policisti prijeli. Šlo je za 12 državljanov Alžirije, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Okoliščine nezakonitega prehoda in kaznivega dejanja policisti še preiskujejo.

Med varovanjem državne meje so policisti na območju PU Novo mesto izsledili in prijeli še 22 državljanov Bangladeša, po osem državljanov Sirije in Pakistana, sedem državljanov Palestine, šest državljanov Iraka, tri državljane Sirije, državljana Afganistana in državljana Tunizije. Policijski postopki zaradi nezakonitih prehodov državne meje še tečejo.

Na območju PU Koper pa so policisti od srede do danes zjutraj obravnavali 37 oseb, ki so nedovoljeno prestopile državno mejo med Hrvaško in Slovenijo. Obravnavali so 15 državljanov Turčije, devet državljanov Pakistana, pet državljanov Afganistana, dva državljana Alžirije ter po enega državljana Tunizije, Malija, Albanije, Kosova, Poljske in Avstrije. Tri osebe so zaprosile za mednarodno zaščito, ostale pa bodo po opravljenih postopkih vrnili hrvaškim varnostnim organom, so zapisali na PU Koper.