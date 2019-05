Jadrnico je v soboto odkrila italijanska policija ob letalskem nadzoru morja, danes poročajo italijanski mediji. Na krovu so potem odkrili 54 migrantov iz Pakistana, ki so jih nato odpeljali v center za begunce.

Pri tem so na jadrnici odkrili tudi dva državljana Rusije, ki naj bi vozila migrante iz Turčije v Italijo. Po poročanju italijanskih medijev naj bi vse več Rusov, pa tudi Gruzijcev vozilo migrante v Italijo na svojih dragih jadrnicah ali jahtah, ki običajno plujejo pod zastavo ZDA.

Po navedbah italijanskih preiskovalcev tihotapci z ljudmi na eno ladjo vkrcajo tudi do 70 migrantov, za to pa računajo tudi po 10.000 evrov po glavi. Med migranti so predvsem Kurdi, Sirci in Iračani. Vkrcavajo se predvsem v Istanbulu, vozijo pa jih večinoma v italijanski pokrajini Apulija in Kalabrija. Potem ko je število migrantov zaradi politike italijanske vlade "zaprtih pristanišč" precej upadlo, se je zdaj v maju znova začelo nekoliko zviševati, še opozarjajo italijanski mediji. Po uradnih podatkih je od začetka leta v Italijo prispelo 1425 migrantov, a kar polovica - okoli 700 - jih je prispelo v maju.

Kljub temu je to po podatkih italijanskega ministrstva še vedno za 86 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Poleg tega so iz države od začetka leta uspešno vrnili 2530 neuspešnih prosilcev za azil v njihove lastne domovine, so po poročanju APA še opozorili v Rimu.