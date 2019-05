Na mejnem prehodu Beni Enzar in v Melilli na severu Afrike je španska policija odkrila poskus ilegalnega prehoda meje in migrante našla skrite v štirih vozilih. Po pričevanju policistov sta dve osebi poleg znakov zastrupitve z ogljikovim dioksidom kazali tudi znake pomanjkanja kisika.

Tri osebe, ki so bile pripeljane pred preiskovalnega sodnika, so bile iz Maroka, stare 19, 30 in 31 let, so zapisali na strani španske Guardie Civil.

Policija je v luki v Melilli v podvozju tovornjaka odkrila 20-letnega migranta, ki bi lahko, če bi izgubil oprijem, padel pod kolesa vozila in se hudo poškodoval. Ker je policija sklepala, da tovornjakar fanta ni načrtno prevažal, proti vozniku ni ukrepala.