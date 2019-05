Tisti, ki zna pogledati globlje v bistvu zelenega vala, bo ugotovil, da volilci zelenih niso ljudje, ki bi pripadali neki politiki, neki ideologiji politične stranke, ampak gre enostavno za gibanje ljudi, bolj spontano kot organizirano, ki dobiva navdih in energijo iz ljudi samih in ni vodeno od zgoraj. Raste naravno od znotraj. Le taki svobodni ljudje, ki sledijo svojemu notranjemu navdihu srca in se zavedajo dejanskega položaja, v katerem sta človeštvo in svet, lahko s svojo zavestjo krepijo kolektivno zavest, ki bo ustvarjala nove harmonične odnose, ki bodo po meri ljudi, vse narave in vesolja. Tega ne zmore storiti nobena politična stranka in nobena državna oblast. Ker harmonija odnosov enosti in enakosti, vzajemnosti, solidarnosti, spoštovanja in sprejemanja različnosti in naravne harmonije, kar po svoji božji naravi vse na tem svetu je, ne more ustvarjati ideologija ali prisila. Vsaka ideologija je po svoji naravi egoizem, zagovarjanje ene resnice in enega prav, izločanja drugačnih, prisvajanja bogastva močnejših, kopičenje, tekmovanje, ustvarjanje strahu in nadvlade ozkega kroga izbrancev. Prav take ideologije, ki danes vladajo in ustvarjajo družbene odnose, so izvirni vzrok vseh vojn, neenakosti, delitev, konfliktov. Tudi skokovit porast bolezni izvira iz iste miselne kulture. Stres je ujetost človeka v take odnose.

Vsi odnosi v človeški družbi so fizična manifestacija stanja osebne in kolektivne zavesti. Vsi smo ujetniki vsiljenih miselnih vzorcev, prepričanj, norm, navad, dogem in predsodkov in druge navlake, ki nam jo vsiljujejo, prefinjeno in načrtno strukture teme, ki nam na tak način vladajo. Ste se vprašali, kdo je bil dejanski načrtovalec vseh procesov pokrivanja bančnih lukenj, prenosa premoženja na slabo banko in vazalske vloge naše centralne banke pri teh operacijah kapitala?

Osvobajanje ljudi vse te navlake je edina pot za izhod iz stanja, v katerem smo, in začetek ustvarjanja človeške družbe po meri človeka. Samo svobodna nova zavest lahko zagotovi ohranjanja naravnega ravnovesja na planetu Zemlja, kar je namen in želja vseh, ki so dali glas za zelene. Nobeni zakonski ukrepi, prisila, sankcije in tudi ne finančne stimulacije ne morejo tega storiti. Vse, kar počne človek na tem svetu, je vedno posledica, fizična manifestacija stanja njegove in kolektivne zavesti.

Zato je zeleni val, zelena barva je barva srčne čakre, tako pomemben premik v zavesti vedno večjega dela Zemljanov. Vem, da bodo strukture, ki vladajo svetu v imenu in interesu kapitala, to prepoznale. Iz lastnega strahu bodo storile vse, da poslance zelenega vala v evropskem parlamentu onemogočijo. Vem tudi, da je zeleni val naravni obrambni mehanizem duše Zemlje, da ustavi njeno uničevanje. Segrevanje ozračja je znak bolezni zavesti zemljanov, kot je vročina pri človeku znak, da v sebi ustvarja neharmonične vibracije in s tem bolezen.

Dolga je še pot. Začetek je. Zeleni val nam pove, da je duh svobodne zavesti ušel iz steklenice vsiljenih ideologij in ga ni več mogoče zapreti.

Silvester Koprivnikar, Velenje