Manfred Weber? Kakšna predrznost!

Youtuber Rezo ima v globalnem merilu morda skromno število rednih gledalcev, toda v nemškem okviru je s slabim milijonom naročnikov med bolj znanimi. Trenutno pa je sploh zvezdnik, saj o njegovi nedavni oddaji (doslej nekaj manj kot trinajst milijonov ogledov) o prelomljenih napovedih in obljubah konservativnega dvojčka CDU-CSU razpravlja najširša nemška javnost. Še zlasti od minulega konca tedna, ko se je ob Reza, ki je svoje kritične teze oprl na množico statističnih podatkov, zaletavo obregnila naslednica Angele Merkel, predsednica CDU Annegret Kramp-Karrenbauer. In ker je v duhu Rezove oddaje nekaj deset bolj ali manj vplivnih nemških youtuberjev tik pred evropskimi volitvami pozvalo volilce, naj nikakor ne volijo CDU, CSU in – nacionalpopulistov iz AfD.