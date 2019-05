Več kot leto dni trajajoča preiskava enega največjih zasegov prepovedanih drog v zadnjih 20 letih se je začela aprila 2018, ko so se cariniki odločili za podrobnejši pregled zabojnika, ki je v koprsko pristanišče prispel na turški ladji, sam zabojnik pa je bil najprej vkrcan v Iranu, je na današnji novinarski konferenci pojasnil namestnik direktorja Finančnega urada Koper Nedjan Jerman.

Med 20 tonami lepila za keramiko so cariniki odkrili 25 PVC vrečk, ki so od ostalih odstopale tako po teži kot po obliki. Z nadaljnjim pregledom in preliminarnim testom so potrdili, da gre za prepovedane droge, nakar so uslužbenci Fursa zadevo predali policiji. Pošiljatelj blaga je bilo sicer podjetje iz Irana, prejemnik pa podjetje iz Slovenije.

Vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper Dean Jurič je danes potrdil, da je šlo za skupno 302 kilograma heroina izredne čistosti, ki bi lahko preprodajalcem prineslo protipravno premoženjsko korist v višini od 30 do 50 milijonov evrov.

Po njegovih besedah je glede na količino droge nesporno, da bi vsaj del heroina šel v druge države Evropske unije.