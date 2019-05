Guaido se je pred meseci razglasil za začasnega predsednika države, ZDA so ga priznale in mu namenile veleposlaništvo, potem ko so prekinile diplomatske odnose z vlado v Caracasu. Madurovi podporniki so pred okoli mesecem dni zavzeli veleposlaništvo in sprva jih je bilo okoli 30, ki so preprečevali vstop privržencem oziroma kasneje tudi Guaidojevim diplomatom na čelu z veleposlanikom Carlosom Vecchiom.

State Department je od zveznega sodnika dobil nalog za aretacije in agenti diplomatske varnostne službe so nato v petek aretirali štiri zadnje privržence Madura, ki so ostali v veleposlaništvu, - 70-letnega Davida Vernona Paula, 64-letnega Kevina Bruca Zeesa, 57-letno Margaret Ann Flowers in 49-letno Adrienne Pine. Obtoženi so oviranja dela diplomatske varnostne službe.

Pred poslopjem veleposlaništva Venezuele v Washingtonu so nenehno potekale demonstracije in policija je morala večkrat posredovati med privrženci Guaidoja in Američani levičarskih prepričanj, ki so izražali podporo venezuelskemu predsedniku.