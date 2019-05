Dodal je, da njegova država potrebuje več mednarodne pomoči, saj se število migrantov še povečuje in s tem tudi potreba po pomoči, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Venezueli že dlje časa vlada huda gospodarska in politična kriza. Državo je doslej zapustilo že več kot tri milijone ljudi. Mednarodna organizacija za migracije predvideva, da bi se ta številka do konca leta lahko povečala na 5,4 milijona. Po navedbah kolumbijskega zunanjega ministrstva vsak dan na novo v državo prispe približno 2500 Venezuelcev.

Združeni narodi so ocenili, da bo za pomoč venezuelskim beguncem v regiji letos potrebnih 662 milijona evrov; Kolumbija naj bi od tega potrebovala približno 283 milijona evrov. Kot so sporočili iz kolumbijskega zunanjega ministrstva, so doslej dobili 21 odstotkov teh sredstev.