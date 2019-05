V četrtek bo na zahodu zmerno do pretežno oblačno in povečini suho. Drugod bo oblačno, občasno bo še deževalo. Do večera bo dež povsod ponehal. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija.

Opozorilo: Zaradi obilnega deževja bodo vodotoki v osrednji in jugovzhodni Sloveniji močneje narasli.

Obeti: V petek in soboto bo deloma sončno in topleje. Verjetnost popoldanskih ploh bo majhna. Ponekod bo pihal severovzhodni veter.

Vremenska slika: Nad severno in vzhodno Evropo ter severnim Sredozemljem je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta se le počasi pomika prek naših krajev. Od severovzhoda priteka k nam vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno in deževno ter nekoliko hladneje. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V četrtek bo v krajih zahodno od nas suho vreme, drugod pa bo občasno še rahlo deževalo. Pihal bo veter severnih smeri.

Biovreme: Vremenski vpliv bo močno obremenilen, z vremenom povezane težave bodo pogoste, okrepljeni bodo tudi nekateri bolezenski znaki. Spanje bo moteno. Zvečer bo obremenitev nekoliko oslabela, vendar še ne bo ponehala. Priporočeno je dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večja previdnost.