Škofje zatrjujejo, da so se, kar zadeva spolne zlorabe v Cerkvi, tudi v preteklosti ravnali po navodilih Svetega sedeža. Žrtve in njihovi predstavniki v Dovolj.je vztrajajo, da so primere pometali pod preprogo, storilce prestavljali iz kraja v kraji in jim nalagali precej smešne kazni. (Foto: Luka Cjuha)