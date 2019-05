Kot so sporočili iz centra, v akciji Ta dobra večerja, ki jo vodi in koordinira krovna mreža Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, sodelujejo restavracije Angel, Evergreen, Kavarna Tiskarna, Libanonske meze in drugi užitki, Majmun, Park Žibert, Strelec in Taman Organic. Tisti, ki bodo pravočasno rezervirali svoje mesto na www.vecerja.si, bodo ob uživanju v vrhunski hrani hkrati pomagali Planinski zvezi Slovenije, Tačkam pomagačkam, Zvezi Sožitje, Terri Veri, Zvezi prijateljev mladine Slovenije, Zavodu Vozim, Ekologom brez meja in Petki za nasmeh.

Podpora tudi številnih znanih imen Akcijo podpirajo tudi številne znane osebnosti, med drugim televizijska voditeljica Mojca Mavec, videoustvarjalec in televizijski voditelj Jože Robežnik, televizijski voditelj in model David Urankar, vlogerja Jani Jugovic in Teja Perjet, na družbenih omrežjih bolj znana kot Cool Fotr in Cool Mamacita, planinka Andreja Jakopič, na Instagramu znana kot Mala pošast Mici, Urška Fartelj, ki jo poznamo po kulinaričnem blogu in knjigi 220 stopinj poševno, Roni Kordiš, avtor bloga Had, ter novinarka in blogerka Mateja Delakorda, ki ustvarja Zgodbe na krožniku. Projekt sofinancirata EU iz Evropskega socialnega sklada in ministrstvo za javno upravo.