Vlagatelji na delniških trgih ostajajo zaskrbljeni. Bela hiša je namreč sredi tedna sporočila, da bi lahko poleg Huaweija na črni seznam uvrstili tudi podjetje za videonadzor Hikvision. Med kitajskimi tehnološkimi podjetji se je zaradi nepričakovane izgube v prvem četrtletju v nemilosti vlagateljev znašlo tudi kitajsko podjetje Baidu, ki ima v lasti najmočnejši istoimenski azijski iskalnik (tako imenovani kitajski google). Analitike skrbi predvsem nestabilno povpraševanje po oglasih in zmanjšanje rasti novih uporabnikov videovsebin. Delnica podjetja Baidu je od svojega vrha junija 2018 izgubila že več kot 50 odstotkov vrednosti.

V luči pretresov na trgih so se vlagatelji pomikali v bolj varne naložbe. Tako je zahtevana donosnost na 10-letno ameriško državno obveznico sredi tedna upadla na najnižjo raven po letu 2017. Kljub ukrepom vlade za stabilizacijo tečaja se je vrednost kitajskega juana glede na ameriški dolar znižala.

Kitajska letalska podjetja, med njimi tudi Air China in China Southern Airlines, so podala zahtevek za odškodnino zaradi prizemljitve Boeingovih letal 737-800 max. Delnica Boeinga pa je od doseženega vrha konec februarja 2019 izgubila 20 odstotkov vrednosti. Delnice letalskih družb so bile pod dodatnim pritiskom zaradi upada dobička nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair, ki je zaradi pritiskov na cene letalskih vozovnic razočaral tudi z napovedjo za prihodnje poslovanje.

Evropski delniški indeks je bil pod pritiskom predvsem zaradi negotovosti glede carin na avtomobile, ki bi pomenile dodaten pritisk na že tako težavno poslovanje evropskih avtomobilskih velikanov. Vlagatelje je prestrašila tudi napoved Daimlerja, ki načrtuje kar 20-odstotno rezanje stroškov. Posledično ni presenečenje, da so se poslovna pričakovanja nemških podjetij, merjena z indeksom IFO, ponovno poslabšala in dosegla raven 97,9.

OECD je v okviru aktualnih makroekonomskih podatkov in zaradi posledic trgovinskih vojn znižala napoved letošnje gospodarske rasti s 3,6 na 3,4 odstotka. Spodbudno je sicer, da je OECD hkrati zvišala napoved za rast v letu 2020 z 2,7 na 3,1 odstotka. Mešani podatki prihajajo tudi iz ZDA, kjer se je potrošniško razpoloženje na eni strani izboljšalo na najvišjo raven v zadnjih 15 letih, a vendar na drugi strani podatki s trga stanovanj kažejo na poslabšano gospodarsko klimo.