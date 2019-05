Današnji angleški finale lige Evropa v Bakuju med londonskima tekmecema Chelseajem in Arsenalom bo ponudil ogrevanje pred sobotnim spektaklom v Madridu, ko se bosta za prestižno lovoriko lige prvakov pomerila Liverpool in Tottenham.

Dvoboji Chelseaja in Arsenala vselej ponujajo obilo negotovosti, zato ni mogoče določiti izrazitega favorita za naslov prvaka v ligi Evropa. Chelsea ima boljšo sezono, saj je v angleškem prvenstvu zasedel tretje mesto in si že zagotovil vstopnico za ligo prvakov. Arsenal bi z današnjo zmago postal peti angleški predstavnik v najmočnejšem evropskem tekmovanju za prihodnjo sezono, saj je v angleški ligi zaostal za vodilno četverico in zgrešil neposredni vizum za ligo prvakov. To pomeni, da bo Arsenal pod večjim pritiskom, a ima na klopi španskega trenerja Unaia Emeryja, ki je bil s Sevillo med letoma 2014 in 2016 trikratni zaporedni zmagovalec lige Evropa. Topničarji še nikdar v zgodovini niso osvojili evropske lige, Chelsea pa je dvignil pokal za zmago v sezoni 2012/13. Njegov trener Maurizio Sarri bo v Bakuju lovil prvo lovoriko na klopi enega od evropskih velikanov. Finale ob Kaspijskem jezeru bo ponudil šele tretji spopad moštev iz iste države. Leta 2011 sta se za zmago pomerila portugalska kluba Porto in Braga, leto dni kasneje pa španska nasprotnika Atletico Madrid in Athletic Bilbao. Chelsea je v ligi Evropa že sedemnajst tekem zapored brez poraza, kar je najdaljši niz v zgodovini tekmovanja, medtem ko je Arsenal s petimi zaporednimi zmagami v ligi Evropa izboljšal klubski rekord.

Ob robu finala ogromno prahu še vedno dviguje odločitev Evropske nogometne zveze (Uefa), ki je pred slabima dvema letoma za prizorišče finala izbrala olimpijski stadion v Bukuju, ki sprejme slabih 70.000 obiskovalcev. Mediji opozarjajo, da so v Azerbajdžanu zaradi strogega režima predsednika Ilhama Alijeva kršene človekove pravice, saj nasprotnike državnih oblasti kaznujejo z zaporom. V Azerbajdžan bo zaradi visokih stroškov potovanja in prostorske stiske na osrednjem letališču v Bakuju prispelo le okoli 10.000 angleških navijačev, ki menijo, da bi bil za finalni obračun primernejši kultni londonski stadion Wembley. Arsenal bo pogrešal enega ključnih nogometašev armenskega rodu Henrika Mhitarjana, ki v strahu za lastno varnost ni odpotoval v Baku. Razlog se skriva v napetih odnosih med sosednjima državama Azerbajdžanom in Armenijo, ki sta od razpada Sovjetske zveze v vojni zaradi nerešenega statusa Gorskega Karabaha. Čeprav med državama uradno vlada premierje, so v preteklosti že izbruhnili oboroženi spopadi, ki so zahtevali številne smrtne žrtve. »Težave s človekovimi pravicami imajo tudi drugod po celini,« odgovarja prvi funkcionar Uefe Aleksander Čeferin.