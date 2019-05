Različni španski in britanski mediji poročajo o novem nogometnem škandalu, tokrat je zaradi suma prirejanja izidov tekem španska policija aretirala številne funkcionarje in igralce iz španskih prvo- in drugoligašev. Španska policija aretirane sumi, da naj bi bili odgovorni za prirejanje izidov nogometnih tekem v sezonah 2016/17 in 2017/18 v primeri in segundi division. V žarišču sta kluba Real Valladolid in Deportivo, prvi je lani napredoval v primero division, drugi pa iz nje izpadel.

Kot vodja kriminalne združbe se po poročanju Marce omenja nekdanji igralec madridskega Reala in Leedsa Raul Bravo. Aretirani so še Borja Fernandez iz Real Valladolida, nekdanji nogometaš Carlos Aranda, vezist Samu Saiz iz Getafeja, Inigo Lopez, branilec pri Deportivu, predsednik Huesce Agustin Lasaosa in tamkajšnji vodja zdravstvene službe Juan Carlos Galindo. Sumijo jih pranja denarja, podkupovanja uradnih oseb in korupcije.

Španska policija ima po poročanju El Periodica seznam tekem pod vprašajem, omenjene so tudi denarne nagrade za vpletene, ki naj bi se vrtele v domeni 100.000 evrov na tekmo. Tekma s 27. maja 2018, ko je Gimnastic z 1:0 premagal Huesco, je pritegnila pozornost stavnih hiš 888 in Unibet. Podjetji sta zabeležili nenavaden porast vplačil iz Ukrajine in Kitajske, torej iz držav, kjer sicer ni pretiranega zanimanja za špansko drugo ligo.