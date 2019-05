Za vodilni dvojec italijanskega prvenstva Juventus in Napoli so bili zadnji krogi brez pravega tekmovalnega naboja. Juventus si je osmi zaporedni naslov prvaka zagotovil že pet krogov pred koncem, Napoli pa je imel pred tekmeci neulovljivo prednost na drugem mestu. Pred zadnjim dejanjem sezone se je za dve prosti mesti za ligo prvakov vnel ogorčen boj med četverico prvokategornikov. Po številnih dramatičnih preobratih sta si nastop v najmočnejšem evropskem tekmovanju zagotovila Atalanta in Inter, medtem ko sta se morala Milan in Roma zadovoljiti z uvrstitvijo v ligo Evropa. Iz prve italijanske lige so izpadli Chievo, Frosinone in Empoli.

Najodmevnejšo zgodbo letošnje sezone italijanskega prvenstva je pripravila Atalanta, ki se je prvič v zgodovini kluba uvrstila v ligo prvakov. Pri podvigu moštva iz Bergama je sodeloval tudi slovenski reprezentant Josip Iličić, ki je sezono sklenil z dvanajstimi zadetki. »Pripravite potne liste, saj bomo potovali po Evropi. Obiskali bomo najelitnejše stadione,« je po zmagi nad Sassuolom (3:1) dejal trener Gian Piero Gasperini, ki je morda zadnjič vodil Atalanto. Italijanski mediji so v minulih dneh prav tako poročali, da Bergamo zapušča Iličić, a je uvrstitev v ligo prvakov tako mikavna, da bosta oba s trenerjem nemara ostala v klubu. »Zdaj je čas za praznovanje. O prihodnosti bomo govorili v naslednjih dneh. Presrečen sem, ker smo na igrišču v celoti pokazali, kakšna je ideja Atalante. Vse smo naredili z moštvenim duhom,« je komentiral Gasperini, ki je v trenerski karieri vodil eno tekmo v ligi prvakov, ko je bil petnajst dni začasni trener Interja. Predsednik Atalante Antonio Percassi je med slavjem po koncu sezone potrdil, da bo Gasperini ostal v Bergamu in moštvo popeljal na evropski oder.

Trenerska zamenjava pa se očitno obeta v Interju. Čeprav je Luciano Spalletti popeljal črno-modre v ligo prvakov, naj bi se v Lombardijo kmalu preselil Antonio Conte. Sky Sport Italia poroča, da bo Inter predstavil Conteja kot novega trenerja za prihodnje tri sezone že v naslednjih dneh. »Klub bo povedal svoje načrte, jaz pa bom poslušal. Vesel bom, če mi bodo izrazili zaupanje,« je dejal Luciano Spalletti. Italijanski mediji so izračunali, da bi moral milanski kolektiv za ločitev s Spallettijem plačati 25 milijonov evrov odpravnine celotnemu trenerskemu kadru. V Lombardiji pa ostaja nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović, ki je bil eden glavnih junakov zadnjega kroga pri zmagi Interja proti Empoliju. Kultni časnik Gazzetta dello Sport mu je namenil sijajno oceno devet. Handanović je v letošnji sezoni italijanske lige na 38 tekmah sedemnajstkrat zaklenil vrata. Prejel je 33 golov (0,87 na tekmo) in ubranil 98 žog (2,58 na tekmo). Statistika je pokazala, da je zbral 779 natančnih podaj.

