Ponoči se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo. Predvsem v južnih krajih so možni tudi močnejši nalivi. Ponekod bo zapihal severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, v Gornjesavski dolini okoli 6 stopinj Celzija. V sredo bo oblačno in deževno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod drugod pa veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo pretežno oblačno, ponekod v notranjosti bo še rahlo deževalo. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. V petek bo deloma sončno in topleje.

Nad Evropo in severnim Sredozemljem je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta se zadržuje nad srednjo Evropo in Alpami. Od juga priteka k nam vlažen in še razmeroma topel zrak.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ponekod bodo tudi posamezne nevihte. V sredo bo oblačno in deževno ter nekoliko hladneje. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja.