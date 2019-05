V soboto zjutraj in dopoldne bo pretežno jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo na vzhodu manj verjetne. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija.

Obeti: Tudi v nedeljo bo zjutraj in dopoldne sončno, popoldne pa bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo oblačno, dež se bo dopoldne razširil nad vso državo. Hladneje bo.

Vremenska slika: Nad Alpami in osrednjim Sredozemljem se zadržuje šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje s šibkimi vetrovi severnih smeri doteka topel in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, predvsem v Alpah in Istri lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V soboto bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte spet pogostejše. Ob Jadranu in v krajih vzhodno od nas bo ostalo večinoma suho.

Biovreme: Najbolj občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.