V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Ponekod bo pihal južni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju do 16, najvišje dnevne od 14 do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo oblačno s padavinami, ki bodo zvečer ali v noči na četrtek ponehale. Ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne lahko nastane kakšna manjša ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod pa severni veter.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem je nastalo območje nizkega zračnega tlaka s frontalnim valom, ki se iznad Jadrana pomika nad Balkan. Od juga priteka k nam topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno, občasno bo deževalo, deloma s plohami. V torek bo oblačno z občasnimi padavinami, ponekod bodo tudi nevihte.

Biovreme: Občutljivi ljudje bodo imeli z vremenom povezane težave, okrepljeni bodo tudi nekateri bolezenski znaki. Spanje občutljivih ljudi bo moteno. Priporočeno je dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večja previdnost.