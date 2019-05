Volilna udeležba v Sloveniji: Nižja je bila le na Slovaškem

Evropski uniji je uspelo obrniti negativni trend padca volilne udeležbe. S skoraj 51-odstotno volilno udeležbo je krepko izboljšala rezultat izpred petih let. Slovenija je kljub izboljšanemu rezultatu krepko zaostala za evropskim povprečjem. Politiki proevropsko usmerjenih strank so konec padanja volilne uddeležbe slavili kot zmago Evrope. Volitev za deveti sklic evropskega parlamenta se je udeležilo kar 50,94 odstotka volilnih upravičencev ali dobrih osem odstotnih točk več kot pred petimi leti. To je bila dejansko najvišja volilna udeležba v zadnjih petindvajsetih letih na evropskih volitvah.