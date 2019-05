Bedenetu je žreb namenil 13. nosilca Roland Garrosa Ćorića. Začetek je kazal, da bo dvoboja hitro konec, saj je Hrvat prvi niz dobil ekspresno s 6:1.

A se je Bedene potem vrnil, boj s Ćorićem pa je bil napet. V drugem nizu je Slovenec vseskozi lovil tekmeca, nadoknadil zaostanek s 4:5 in 5:6, potem pa slavil po podaljšani igri.

Današnji dvoboj Bedene - Ćorić je bil njun četrti medsebojni, Bedene pa je skušal skupni izid v zmagah izenačiti na 2:2, do danes edino zmago je dosegel v Montpellierju pred dvema letoma.

Zgodba v tretjem in četrtem nizu pa ni šla po željah slovenskega prvega loparja. Hrvat je bil vselej za korak spredaj, Bedene se je v tretjem približal na 3:4, a izgubil s 4:6. Podobno pa je bilo potem v zadnjem: Bedene je vodil na začetku, toda po 2:1 in 3:2 je pobudo prevzel hrvaški tekmec ter nato dvoboj pripeljal do zanj srečnega konca in zmage s 6:4 v zadnjem nizu.