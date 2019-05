»Zdaj je trenutek, na katerem moram graditi,« je odločen teniški igralec Rafael Nadal. Španec je po treh porazih v sezoni – V Monte Carlu ga je premagal Italijan Fabio Fognini, v Barceloni Avstrijec Dominic Thiem, v Madridu pa Grk Stefanos Cicipas – v Rimu dobil generalko na peščeni podlagi pred drugim letošnjim turnirjem največje četverice. V kako dobro formi se je predstavil v Italiji, kaže podatek, da je v Rimu osvojil deveti turnir tako, da je kar štirim tekmecem zavezal po eno kravato. S 6:0 je bil v enem od nizov boljši od Francoza Jeremyja Chardyja, Gruzijca Nikoloza Basilašvilija, rojaka Fernanda Verdasca in prvič v karieri v finalu še od Srba Novaka Đokovića. Edini, ki se je izognil nizu brez dobljene igre, je bil v polfinalu Cicipas, edini niz pa mu je vzel Đoković.

Nadal je ob pravem času našel odlično igro, s katero je bil prepričljivo boljši tako od Đokovića kot vseh drugih tekmecev v Rimu. »Zame je najpomembnejše, da se počutim dobro in da verjamem v uspeh. Ko se tako počutim, lahko vselej osvajam turnirje,« pravi Nadal, ki je v finalu proti Đokoviću predstavil novo taktiko. Srbu je njegov bekhend veliko žog odigral praznih. Utrujeni Đoković po dveh dolgih dvobojih proti Argentincema Juanu Martinu del Potru in Diegu Schwartzmanu ni našel rešitve, delal je neizsiljene napake. Nihče ne dvomi, da ima Novak Đoković precej rezerv ter da bo ob Nadalu glavni favorit letošnjega Rolanda Garrosa.

Na najnovejši svetovni lestvici je od Slovencev krepko nazadoval Aljaž Bedene, in sicer kar za 20 mest. Ljubljančan je trenutno 97. igralec sveta. Pri ženskah je dve mesti pridobila Tamara Zidanšek, ki je 68., dve mesti za Konjičanko je Polona Hercog, Dalila Jakupović je 107., Kaja Juvan pa 132. Največji skok je naredila Karolina Pliskova. Čehinja je z zmago v Rimu s sedmega napredovala na drugo mesto ter prehitela Romunko Simono Halep, Nizozemko Kiki Bertens, Nemko Angelique Kerber, Ukrajinko Jelino Svitolino in rojakinjo Petro Kvitovo. Na prvem mestu ostaja Japonka Naomi Osaka. Pri moških je vrh lestvice nespremenjen, Đoković pa ima varno prednost pred najbližjimi zasledovalci.

Danes so se na igriščih Rolanda Garrosa začele kvalifikacije za glavni turnir, ki se bo začel v nedeljo, 26. maja, in bo trajal do nedelje, 9. junija. Jutri se bo v kvalifikacijah pomerila Kaja Juvan. Od Slovencev imajo med posamezniki zagotovljen nastop Tamara Zidanšek, Polona Hercog, Dalila Jakupović in Aljaž Bedene. Po pariškem turnirju se bo glavnina najmočnejših tekmovanj preselila na travo. Najodmevnejši moški turnirji bodo v junija v Hertogenboschu, Stuttgartu, Halleju in Londonu, ženski pa v Nottinghamu, Hertogenboschu, Birminghamu in Eastbournu. Wimbledon, tretji letošnji turnir največje četverice, se bo začel 1. julija.