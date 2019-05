Rok Kronaveter: Lahko se zgodi, da bom odšel v Maribor

Rok Kronaveter se po štirih sezonah poslavlja od Olimpije. V tem obdobju je bil med najzaslužnejšimi za dva naslova državnega prvaka, izstopal je tudi v letošnji sezoni, ko je zbral dovolj glasov, da je po izboru Dnevnika postal najboljši igralec lige. V prvenstvu je nastopil na 25 tekmah in prispeval 17 golov. Če bi mu Olimpija omogočila igranje v zaključku sezone, bi se lahko boril za kralja med strelci, a je bil interes kluba drugačen. Iz Ljubljane odhaja z grenkim priokusom in se morda seli k največjemu rivalu v rojstno mesto.