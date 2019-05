Rafael Correa, nekdanji predsednik Ekvadorja: Politično zatočišče je sveto

Rafael Correa je bil deset let predsednik Ekvadorja v času, ko so bile v celotni regiji na oblasti progresivne vlade in se je zdelo, da se bo Južna Amerika znebila cikla diktatur, udarov ter ekonomskih katastrof. Čeprav je že od leta 2007 v Ekvadorju vpeljeval demokratični socializem, je pozornost svetovne javnosti vzbudil šele leta 2012, ko je odobril politični azil za ustanovitelja WikiLeaksa Juliana Assangea.