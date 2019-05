Najhuje je bilo prizadeto naselje z mobilnimi hišami oz. bivalnimi prikolicami in avtodomi. Vihar je med drugim podrl tudi enega od hotelov v tem mestu z okoli 19.000 prebivalci, ki leži okoli 50 kilometrov zahodno od Oklahoma Cityja, poroča televizijska mreža CNN na svojih spletnih straneh.

Televizijski posnetki iz El Rena sicer prikazujejo obsežno uničenje, ki ga je ponoči povzročilo besnenje narave. Reševalci še hodijo od vrat do vrat in iščejo morebitne ranjence. Zaenkrat še niso prešteli, koliko ljudi je bilo ranjenih in ali so našli že vse žrtve, še poroča CNN.

Osrednji del ZDA od Teksasa, Oklahome, Kansasa, Missourija, Iowe do Nebraske že od začetka tedna pestijo neurja s tornadi, ki se zdaj širi tudi proti severovzhodu ZDA. Padavine, ki so napolnile reke in povzročile poplave, so doslej zahtevale že najmanj devet življenj.