Na območju Teksasa, Oklahome, Kansasa, Missourija, Iowe in Nebraske so od začetka tedna našteli skupaj 60 tornadov, nevarnost se je nadaljevala tudi v sredo in se bo do konca tedna. Neurja se bodo danes razširila tudi na severovzhod ZDA, kjer pričakujejo močan veter, nalive in tudi tornade ter točo.

Obilno deževje je napolnilo reke Mississippi, Missouri, Arkansas, Oklahoma in številne druge. V sredo so zaradi poplav zaprli letališče prestolnice Missourija Jefferson City in evakuirali okolico.

Železnica Amtrak je ustavila promet med St. Louisom in Kansas Cityjem, več avtocest je poplavljenih, v reke je tudi zgrmelo več hiš, ki so bile blizu obale.

Narasla reka Cimarron je 55 kilometrov od Oklahoma Cityja odnesla bregove in v reki je končala najmanj ena hiša, ogroženih jih je še več.