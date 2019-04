V neurju na jugu ZDA umrli trije otroci

V hudem neurju s tornadi, točo in poplavami, ki je zajelo zvezne države Teksas, Louisiana in Mississippi na jugu ZDA, so umrli trije otroci, več deset ljudi pa je bilo poškodovanih. Porušena drevesa in izpadi elektrike so povzročili težave v prometu, poročajo ameriški mediji.