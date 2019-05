Medtem ko so se najboljši športni plezalci še ogrevali v prostoru za plezalno steno in se pripravljali na tekmo pod žarometi, organizatorji pa so na steni še zadnjič preverjali nameščenost oprimkov, so se predvsem otroci – med njimi najbrž tudi kakšen naslednik Mine Markovič, Janje Garnbret, Jerneja Krudra in drugih uspešnih plezalcev – že zabavali na trampolinih in med plezalnimi oprimki. Kongresni trg je bil namreč minulo soboto prizorišče tretjega mednarodnega tekmovanja v balvanskem plezanju Triglav The Rock. Z njim so organizatorji osrednji ljubljanski trg za en dan spremenili v adrenalinski park.

Čeprav so se v tekmovalnem delu dogodka na balvanih pomerili nekateri najboljši plezalci na svetu, ki lovijo tudi vstopnico za uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu prihodnje leto, namreč Triglav The Rock ni bil namenjen zgolj »resnim« plezalcem. Organizatorji so v ospredje postavili plezanje kot rekreacijo. Otroci in tudi tisti, ki so veselje do plezanja odkrili nekoliko kasneje, so si tako lahko Kongresni trg na več načinov pogledali s ptičje perspektive: lahko so se denimo povzpeli na steber poguma, na vrh katerega je vodila povsem navpična in gladka pot brez oprimkov, lahko so se preizkusili v plezanju na plezalni steni ali trg »preleteli« pripeti na jeklenico, manjkale niso niti akrobacije na trampolinih.

»Spretni pajki« že štiriletniki »Grem še enkrat, nič nisem utrujena!« je bila sedemletna Tisa odločena, da se znova povzpne na približno osem metrov visok vrh plezalne stene, ki so jo na Kongresnem trgu postavili člani plezalnega centra Balvanija. Kot najtežji del deklica ni izpostavila plezanja proti vrhu, temveč spuščanje proti tlom. »Bom dobil čelado?« pa je medtem zanimalo dečka, ki je še čakal, da pride na vrsto. »Zanimanje za ta šport se je v zadnjih letih precej povečalo. Ne le zaradi uspehov slovenskih tekmovalcev, pač pa tudi zaradi večje medijske izpostavljenosti športnega plezanja,« opaža Miha Hribar iz Balvanije. Ob tem je pojasnil, da lahko otroci začnejo plezati že zelo zgodaj, saj so lahko »spretni pajki« tudi že tisti, stari štiri leta ali manj. »S plezanjem krepijo predvsem fizično moč, gibljivost in vzdržljivost,« je nekaj prednosti plezanja naštel Hribar. Da je plezanje naravna oblika gibanja, je prepričana tudi nekdanja vrhunska športna plezalka Natalija Gros, ki je bila ob pogledu na poln trg zadovoljna, da je plezanje tako priljubljeno. Številni otroci so se želeli preizkusiti tudi v mobilnem adrenalinskem parku, ki ga je na Kongresnem trgu postavila ekipa podjetja Climboo. Za vstop vanj se je bilo treba postaviti v vrsto in nekoliko počakati. »Na začetku je pri otrocih seveda nekaj nelagodja in negotovosti, ko končajo izziv, pa so zadovoljni. Plezanje in adrenalin gresta z roko v roki. Všeč jim je tudi, da dobijo pravo plezalno opremo,« je bil zadovoljen direktor podjetja Marko Stijepić. Adrenalinski park so lahko preizkusili otroci, stari štiri leta ali več, a Stijepić je ob tem poudaril, da motorične spretnosti niso vedno odvisne samo od starosti: »Včasih je lahko štiriletnik precej bolj spreten od desetletnika. Odvisno od izkušenj.«

Ženski finale po slovenskih notah Ko je na Kongresni trg padel mrak, so se žarometi usmerili proti najboljšim plezalcem na svetu. »Res sem se imela fajn. Rada tekmujem pred domačini navijači, da lahko slišim njihovo navijanje in podporo,« je bila nad vzdušjem, ki so ga na polnem Kongresnem trgu ustvarili gledalci, navdušena najboljša plezalka Janja Garnbret, ki je z zmago upravičila vlogo favoritinje. To je bila njena enajsta zaporedna balvanska zmaga na mednarodnih tekmah, letos pa si je 20-letna Korošica tudi že predčasno zagotovila naslov skupne zmagovalke seštevka svetovnega pokala v balvanskem plezanju. A pred domačim občinstvom ji sprva ni šlo vse po načrtih, saj na prvem balvanu (tekmovalci so morali v finalu preplezati štiri) prvič v tej sezoni ni osvojila enega od vrhov finalnih smeri. »Saj tekmujemo zato, da je napeto in zanimivo,« se je zasmejala Garnbretova. Čeprav je bilo tekmovanje mednarodno, se je ob pogledu na startno listo tekmovalk v finalu zdelo, da gre za slovensko prvenstvo, saj so bile vse finalistke Slovenke. Nekoliko bolj mednarodni pridih je imel moški finale, kjer je Rus Aleksej Rubcov slavil pred najboljšim Slovencem Jernejem Krudrom. »Rad plezam v Ljubljani ne glede na format tekmovanja,« je povedal Kruder, ki je tudi ambasador tekmovanja Triglav The Rock. »Tovrstno tekmovanje je odlična priložnost, da se lahko veliko ljudi od blizu seznani s športnim plezanjem.«