Športna plezalka Janja Garnbret je pokorila konkurenco tudi na tekmi svetovnega pokala na olimpijskem stadionu v Münchnu. Na predzadnji preizkušnji sezone je slavila petič zapored in le še utrdila primat v tekmovanju za svetovni pokal. Slovenski uspeh sta dopolnili Mia Krampl (tretje mesto) in Katja Kadić (šesto mesto). Kramplova se je prvič v karieri povzpela na stopničke.

»Neverjetno! Občinstvo me je podpiralo in mi dalo veliko motivacijo. Na tekmi sem se zelo zabavala. Čutila sem nekaj pritiska, a sem si dejala, da ga moram odmisliti,« je po novi zmagi komentirala Janja Garnbret, ki si je že pred tekmo v Münchnu zagotovila skupno zmago v balvanih. V bavarski prestolnici je bila tretjič na najvišji stopnički odra za zmagovalce, v svetovnem pokalu pa je osvojila že 24. zmago. Garnbretova je bila suverena že v polfinalu, ko je kot edina tekmovalka osvojila vrhove vseh štirih smeri. Tudi v finalu je z neverjetno lahkoto premagala tekmice in se prepričljivo povzpela na vrh. Do konca sezone svetovnega pokala na balvanih je le še junijska tekma v Vailu. Garnbretova bo v Vailu lovila poseben mejnik, saj doslej še nihče ni osvojil vseh tekem svetovnega pokala na balvanih v isti sezoni. »Krenila bom na zmago. Sem optimistka in imam veliko željo po uspehu tudi na zadnji tekmi sezone,« je dodala Garnbretova.

V moški konkurenci je zmagal Avstrijec Jakob Schubert, drugo mesto je pripadlo Čehu Adamu Ondri, tretji je bil domači predstavnik Jan Hojer. O zmagovalcu je odločil dramatični finalni balvan številka štiri. Ondra je imel zmago že skoraj na pladnju, do zadnjega balvana je v enem poskusu osvojil tri vrhove. A finalnega problema ni mogel streti. Na koncu mu je zmanjkalo časa, zmaga pa je šla v avstrijske roke. Edini slovenski finalist Anže Peharc je bil peti. V Münchnu je nastopil v svojem tretjem letošnjem finalu, v Chongqingu je bil tretji, v Moskvi pa četrti.