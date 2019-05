Bong Joon-ho, ki med drugim podpisuje filma Okja in Snowpiercer, tokrat v filmu Parasite spremlja zgodbo dveh družin iz nasprotnih družbenih razredov, ki se prepleteta, ko sin iz revne družine dobi službo kot tutor hčere bogatega industrialca. Bong Joon-ho je s tem po pisanju the Guardiana postal drugi zaporedni dobitnik zlate palme iz jugovzhodne Azije. Lani je namreč zlata palma pripadla japonskemu filmu Tatiči, ki ga podpisuje Hirokazu Koreeda.

Drugo najpomembnejšo nagrado žirije, grand prix, je prejel Atlantics, celovečerni prvenec francosko-senegalske režiserke Mati Diop, prve temnopolte režiserke, uvrščene v tekmovalni program Cannesa. Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP gre za film o migrantih z nadnaravno dimenzijo.

Za najboljša režiserja sta bila proglašena belgijska brata Jean-Pierre Dardenne in Luc Dardenne, ki sta ustvarila dramo The Young Ahmed o belgijskem muslimanskem najstniku Ahmedu, ki prevzame ekstremistično interpretacijo Korana in želi v imenu svoje religije ubiti učitelja.

Antonio Banderas za najboljšega igralca Devetčlanska žirija pod vodstvom mehiškega režiserja Alejandra Gonzaleza Inarrituja je nagrado za najboljši scenarij prisodila francoskemu filmu Portrait of a Lady on Fire v režiji in po scenariju Celine Sciamma. Zgodba je postavljena na osamljen otok v Bretaniji konec 18. stoletja in spremlja ljubezensko zgodbo med slikarko Marianne in njeno portretiranko Heloise. Nagrado za najboljšega igralca je prejel Antonio Banderas, ki je v deloma avtobiografskem filmu Pedra Almodovarja Pain and Glory poosebil tega znamenitega španskega režiserja. Banderas je skozi lik Salvadorja Malle, režiserjevega alterega, v izrazito intimni pripovedi izrisal nekaj najpomembnejših trenutkov v Almodovarjevem življenju. Režiserjevo mati v mladih letih je odigrala Penelope Cruz. To je morda najbolj osebni film 69-letnega režiserja, ki je bil že šestkrat nominiran za zlato palmo, piše AFP. Banderas in Almodovar sta se sicer letošnjega festivala skupaj udeležila prvič po letu 2011, ko sta predstavljala film Koža, v kateri živim. »Almodovar je moj mentor. Prijatelja sva že 40 let. Iz scenarija sem razbral stvari o njem, ki jih še nisem vedel. V filmu se je zelo iskreno razgalil pred občinstvom,«2 je po pisanju AFP dejal Banderas.